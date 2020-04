“Hola a todas, esta situación me ha mantenido en una ansiedad constante y apatía, intento sobrellevarlo, hay días más claros que otros, y llevaba días evitando la página. Yo definitivamente tengo que posponer la boda, pero no sé hasta cuando, la incertidumbre es horrorosa. Me casaba el 29 de Mayo y la cuarentena se extendió hasta el 30 de mayo, antes de eso mis proveedores estuvieron al pendiente por si tomaba alguna decisión; ahora ya no es opcional. La razón por la cual no sé para cuando vaya a ser la boda, es porque mi luna de miel era para el 17 de Junio a Japón, y las indicaciones es esperar a ver qué dice la aerolínea, entonces estoy en un stand by de terror. Me siento muy agotada anímicamente”, comentó una usuaria el 18 de abril pasado.