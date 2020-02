“Samuel me dijo: ‘prepárate que en agosto te voy a casar’. No me dijo ni con quién. Yo tenía que estar listo con mi traje y ahorrar un dinero para los trámites. La recepción la pagó la iglesia, porque son bodas colectivas donde participan entre 10 y 20 parejas. Cuando estás en la fila ahí conoces a la persona con la que te vas a casar”, describe entrevista con Univision.