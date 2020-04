Con lo adquirido se garantizaba el abasto de insumos en el país, por ahora han llegado dos aviones y faltan once provenientes de China. El pasado 14 de abril, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, mencionó que no razón para que no exista desabasto, “si ustedes en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a encontrar quién fue el que lo obstaculizó".