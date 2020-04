"Fíjense que lección nos está dejando esta pandemia, que estamos cuidando y que están a salvo o están más protegidos nuestros adultos mayores que en otras partes, que esto es muy importante. Lo que hablábamos, por ejemplo, de los asilos. Lo digo con todo respeto, porque cada pueblo tiene su cultura, su idiosincrasia, pero nosotros no por falta de una política de seguridad social, sino porque no queremos que nuestros adultos mayores se vayan a la casa, queremos tenemos ahí, se siente feo cuando se decide por circunstancias también comprensibles buscar un asilo para un anciano, duele, en el caso de nuestras costumbres, culturas mexicanas; en otros países no, por eso hay muchísimos asilos.