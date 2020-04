En este último punto, dependiendo de las formas que tenga el hospital para detectar la fluorescencia es que prepararían el kit. “Será todo muy versátil. Si un hospital nos dice yo tengo esto pero no esto, entonces se le prepara para que pueda leerlo en eso que tiene. Y esto evidentemente facilita mucho las cosas para ellos, porque no tienen que conseguir un equipo o detector; tenemos que adaptarnos nosotros a lo que hay en los hospitales, y no decir hice mi invento y ustedes acomódense, que muchas veces sucede. Porque los hospitales no tienen la capacidad en este momento de comprar equipos, entonces tenemos que adaptarnos nosotros a lo que ellos requieren”, considera la investigadora.