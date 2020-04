Por otra parte, el periodista aseguró que el plan energético de López Obrador no “cuaja”, pues según él, la iniciativa no se llevará a acabo con dinero del gobierno, sino que inversionistas tienen que intervenir para que este se ponga en marcha, disposición a la que los empresarios le dicen que sí pero no cuando porque el presidente no genera confianza, fue la opinión de Loret de Mola.