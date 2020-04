"Así terminaron de destruir la economía argentina, por seguir esas recomendaciones, pero repito, soy respetuoso de la autonomia del Banco de México, pero como mexicano y tambien como presidente, me gustaria que actuaran conprudencia , que esperemos no nos dejemos apantallar , porque hay una avalancha de recomendaciones, es como si yo me pusiera nervioso por lo que dicen los columnistas, los articulistas, los comentariasta de radio , de televisión, pues no podría hacer nada, no podría gobernar, uno hay que tener aplomo, cabeza, corazón ", indicó el mandtario mexicano.