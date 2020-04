“A través de Servicios Públicos Municipales estamos trabajando en los panteones y, Dios no lo quiera, tocamos madera todos, pero no queremos que nos agarre desprevenidos, estamos haciendo 500 fosas dobles en los panteones del municipio. Dios no lo quiera, pero debemos de prepararnos, ojalá no pase a mayores esto y la gente entienda que no debe de andar en la calle, si no tiene nada que hacer”, puntualizó Dávalos Peña, durante una sesión del ayuntamiento.