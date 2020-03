Por el momento, se aseguró que el mensaje no será emitido por los altavoces del C5 y que no habrá sanciones para quienes no atiendan al perifoneo, pues se trata más de una invitación a que las personas permanezcan en sus hogares en alineación con los puntos estipulados en el reporte nocturno diario sobre el estado de avance del COVID-19 en México, avalado por el Consejo de Salubridad.