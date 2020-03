"Les voy a comentar lo que me pasó ayer, estaba en Tijuana ya de regreso para venir acá a Culiacán, y en el aeropuerto a la entrada hay un equipo médico, entonces me ponen el termómetro como a cualquier pasajero, me toman la temperatura; bueno, entro al aeropuerto y ya cuando voy a entrar al avión, sale un tipo una persona, otro, pero ya con un periodista del Reforma, y le digo: ´oye ya me tome la temperatura´, entonces el del Reforma me dice, por quÉ usted no se deja tomar la temperatura , ya no le conteste y siguió insistiendo, por qué no hace usted caso a las recomendaciones, y le dije pues eres un provocador, con todo respeto.