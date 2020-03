Esto no es tranquilizador en el sentido de que nos pinta un panorama importante de atender y por eso reiteramos en este momento que no podemos perder la última oportunidad que tenemos. Y para no perderla, la única manera para no perderla es quedarnos en casa, todo mundo se tiene que quedar en casa, a menos que cumpla una actividad crítica para el sustento de la vida pública, por importante que le parezca su actividad, solamente aquellas que son críticas para la vida pública, para el sustento del país", manifestó López- Gatell.