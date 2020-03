“Cualquiera ahora puede toma su teléfono y graba un mensaje diciendo que es muy allegado a una persona y que tiene información valiosa y que él es un gran poseedor de esos datos que tú necesitas saber. Yo te voy a decir a ti algo distinto, yo te voy a decir que tu primero debes de consultar a las fuentes oficiales. Es la secretaría de Salud la encargada de dar esta información, no estos individuos que con intereses oscuros, no esclarecidos, toman un teléfono y dicen ser personas cercanas a no se quién y te venden la idea de que tú tienes que salir corriendo a ponerte una vacuna, a hacerte un estudio de laboratorio, a hacer una compra en el supermercado." dijo en el video.