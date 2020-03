La desinformación sobre las personas con síndrome de Down repercute en la falta de oportunidades educativas y laborales e incrementa las barreras para que estas personas logren una mayor autonomía, según coincidieron varios especialistas. “El problema es que muchas veces esta condición sigue viéndose como una enfermedad, existe desinformación, pero sus capacidades pueden ser maravillosas y eso se desconoce”, explicó a Efe Pilar Mostalac, presidenta de la Fundación John Langdon Down con motivo del Día Mundial del síndrome de Down que se celebra este sábado.