Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, indicó que “una cosa va a ser fundamental para la toma de decisiones” en el Senado. “Lo que la Secretaría de Salud y el equipo de científicos nos diga, es decir, hacerle caso a la ciencia, no al estigma, no al rumor, no al sesgo político, sino a lo que la ciencia diga”, señaló.