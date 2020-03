En relación al trabajo de los medios de comunicación, hizo hincapié en que éstos no hacen un favor al tratar de informar y contrastar; sin embargo, al cumplir con sus tareas y funciones éstos buscan el cubrir, se acude a supuestos especialistas que se ven en los distintos espacios informativos, que habrían de estar ocupados por los funcionarios públicos vigentes no solamente en las Mañaneras o durante el comunicado de las 7 de la noche, pues no es suficiente, especialmente cuando la gente busca seguridad y tomar las medidas oficiales en responsabilidad y atención a las posibles contingencias.