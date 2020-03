La organización del festival ha manifestado que a pesar de la pandemia del covid-19, el evento no será cancelado ni aplazado. Sin embargo, apuntan que “hay algunos artistas que lamentablemente no podrán salir de sus países ya sea por complicaciones en la logística de vuelos o por disposición oficial o bien, porque no quieren tomar el riesgo de viajar a otro país en estos momentos”. Sin embargo, aún no han señalado qué bandas no viajarán a México.