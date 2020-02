Finalmente se publicó en mayo de 1954 como Lado B de Thirteen Women (and Only One Man in Town) y apareció por primera vez en los rankings en junio, vendiendo 75 mil copias. No era un gran número, pero el suficiente como para renovar el crédito con Decca. El paso siguiente fue grabar una versión de Shake, Rattle And Roll, y esperar que el destino hiciera su trabajo.