—Lo que rodea a un proyecto tiene que ver con que cada uno ocupe un área. Yo ocupo un área que es la de ser actor, y actúo mi personaje. Hay determinados códigos tácitos en donde yo no me meto con el trabajo de otro actor, no me meto con el trabajo del director, no me meto con el trabajo del iluminador ni de nadie, simplemente hago lo que me toca. Pero lo que pasa es que también el sistema te contiene. Es decir, viene un señor, me lleva hasta la locación, me da un motorhome, alguien me plancha la camisa, está puesta a la hora que tiene estar. Funciona el sistema de modo tal que yo no tengo que hacer nada más, excepto mi personaje.