Hospitales como Fundación Invictus sólo se encontraban en lugares como los pueden ser: Wildlife Foundation en Reino Unido, en la que cuentan con apoyo de celebridades locales, además de ofrecer pláticas en favor de la herencia y la vida natural; The Humane Society of The United States, sociedad que lucha por los animales, defendiendo el que se dejen de usar prendas hechas de piel, mejorando la vida de los que viven en granjas y también gestionando los procesos necesarios para que, de poco en poco se acabe con la prueba de cosméticos en animales.