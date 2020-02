Finalmente volvió a agradecer el apoyo del organismo de seguridad: “la gente de la Guardia Nacional fue súper educada con la gente, me dio mucho gusto quienes se encargaran de que la gente no se aventara sobre del Jeep porque ellos como que traen una educación diferente de cómo tratar a la gente. Los trataron muy bien y cuidaron mucho a los niños, niñas y adolescentes que venían sobre mi coche para que no se fueran a lastimar. Por eso es que subí un pequeño video de cuando vengo terminando el recorrido en el que les agradezco que facilitaron muchísimo las cosas y que más que protegerme a mí, protegieron a la gente de lastimarse”.