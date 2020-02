El ex funcionario mexicano, que vivía en Miami, fue arrestado en Texas en diciembre. De Castro dijo que en la cárcel de Texas donde estuvo no tuvo acceso a un teléfono, ni a mensajes de correo electrónico, además de estar aislado las 24 horas del día. El juicio a García Luna, señaló el abogado, probablemente no ocurrirá hasta 2021.