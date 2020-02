De acuerdo con el diario MIlenio, desde hace varios años, la agencia antidrogas estadounidense sabía de las traiciones de funcionarios mexicanos como la del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y de Iván Reyes Arzate, “La Reina”, ex comandante de la Policía Federal; sin embargo, no evitó la muerte de algunos de los infiltrados en los cárteles.