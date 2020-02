“¡Hace muchos años, fui bendecida por Dios para recibir una beca Bill Clinton! ¡Me he reunido con el ex presidente Clinton muchas veces, pero hoy solo quería mostrarle mi gratitud por ello! Al final, se me acercó y me agradeció por todo lo que había dicho antes, dijo que realmente lo conmovió. ¡Es importante en la vida no dar las cosas por sentado y estar siempre agradecido! ¡Agradezco a Dios, sobre todo, por todo lo que ha hecho en mi vida y le agradezco por poner a tantas personas increíbles en mi camino!”, escribió junto a la publicación.