“Se viene Conagua, pero no implicó esto ninguna inversión adicional, hay un ahorro fundamental, y recordemos que estamos en épocas de austeridad, donde no tenemos que reconstruir, si no hace falta, instalaciones, oficinas, cuando aquí se tiene un edificio propio de la Conagua, funcional, amplio y qué mejor decisión que acá en Xalapa”, manifestó.