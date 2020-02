"El doctor William López Forment –otro científico- me llevó a su expedición. Yo iba con guantes y mi máscara para protegerme, ya bien equipados nos adentramos a la cueva e hicimos algunas capturas. De pronto él me puso en la mano un murciélago vivo, eso marcó mi vida (…) Cuando lo tuve en mis manos me surgieron un montón de dudas ¿por qué tiene así la cara?, ¿por qué tiene los ojos tan grandes?, ¿por qué el ala se le dobla así?, ¿por qué unos tienen cola y otros no?, ¿cuántas especies existen?, entre muchas otras", relató en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, que pertenece al área de Ciencia y Tecnología del gobierno mexicano.