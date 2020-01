Los cuatro se fueron a The Palace Club, un bar improvisado dentro de un apartamento en el segundo piso de un edificio, a unos cien metros de Garibaldi. Suárez, que fue citado a declarar, le dijo en ese entonces a The Associated Press que la pelea comenzó al interior de este club, cuando el dueño del local les pretendió cobrar una cuenta de 15,000 pesos (USD 1,200). “Básicamente nos timaron”, señaló.