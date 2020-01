En la misiva, Oseguera González, de 28 años de edad, asegura que durante su tiempo en reclusión, ha permanecido en aislamiento “sin poder convivir con los demás PPL (Personas Privadas de su Libertad) ya que me hacen mención que son ordenes superiores que yo reciba ese trato sin tomar en cuenta que todo este tiempo me he comportado de forma respetuosa sin causar ningun problema a nadie y apegándome siempre al reglamento, por tal motivo acudo a usted y estoy de acuerdo con el cambio de la 4ta transformación, es una responsabilidad muy grande la que usted asumió” (sic).