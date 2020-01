“Pueden entrar a Palacio Nacional, pero no los voy a recibir, los va recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico, por eso los va recibir el Gabinete de Seguridad y se les va dar toda la atención, se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento para que no vayan a ser molestados, están ejerciendo sus libertades”, explicó.