Días después, Enrique Graue Wilchis rindió protesta como rector de la UNAM por segunda ocasión. En su discurso dijo que castigaría a los involucrados “La rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia de los ultrajes sufridos", dijo.