“Se me acusa de ser omisa ante actos de terceros, lo paradójico es que esos terceros están en libertad como dicta el debido proceso, yo soy la única en la cárcel; o cuando se habla de terceros, ¿a quién o quiénes se refiere? ¿A todo un gobierno o un sexenio? ¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto corrompiendo las leyes? . El hecho de que se me haya decretado esa medida cautelar y se me esté juzgando, no por el hecho que se me atribuye, sino por quien soy, por lo que represento como parte del equipo del gobierno anterior”, leyó Robles ante la magistrada Isabel Porras.