La razón por la cual los mandatarios decidieron no firmar el acuerdo de colaboración es que, desde su perspectiva, les quita la responsabilidad de atender la salud de sus ciudadanos. No obstante, los gobernadores tienen la zozobra de que esta determinación podría acarrearles problemas, pues consideran que podrían no recibir los montos correspondientes a este sector, los cual sí había sucedido en años anteriores.