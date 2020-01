También mencionó que los servidores públicos tienen la obligación de atender a la gente, misma que no debe pagar por sus cuidados o por sus medicamentos. Además señaló al Seguro Popular, al cual, según su punto de vista, se le entregaba el dinero pero no había medicinas disponibles, ya que algunas personas se robaban el dinero. Sin embargo, no especificó cantidades ni probables responsables.