A lo largo de su carrera, ella también se ha encontrado con algunas dificultades relacionadas con el género para practicar el deporte. En una ocasión, por ejemplo, no le permitieron asistir a un espectáculo por motivos religiosos y si bien dicen que no reciben comentarios soeces por parte del público que se junta alrededor de ellas para verlas, en el momento en que posaban para una fotografía a Infobae México , un sujeto pasó a su lado y se les insinuó sexualmente. Su reacción fue no hacerle ningún tipo de caso.