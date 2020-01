La creación de estas escuelas inició hace un par de años, en poblaciones específicamente gobernadas por Morena, que financió su apertura, tales como la capital mexicana, Oaxaca, Tabasco y la mencionada Campeche, como parte de un proyecto para que los jóvenes que no tuvieran acceso a las universidades públicas pudieran seguir estudiando, pero según la investigación, las escuelas que no fueron registradas oficialmente no cumplieron con requisitos básicos, como la infraestructura para cumplir con el plan de estudios.