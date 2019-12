Recordó que “para luchar u organizarse no se necesita ser zapatista, lo importante es luchar y enfrentarse al mal sistema”. "El problema no es si aceleramos o no la lucha, hay que ponernos a pensar en qué sigue o si estamos preparados para lo que sigue. Necesitamos reforzar nuestra resistencia y nuestra rebeldía”, reiteró el movimiento indígena.