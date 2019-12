La mayoría de los centros de rehabilitación de drogas en México no cuentan con permiso de funcionamiento oficial. De 2.300 existentes en el país, solamente 500 tienen la documentación necesaria para operar. Esta información está en manos de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic). Sin embargo, la institución no planea cerrar los sitios que funcionan de manera irregular, ya que el gobierno no se daría abasto con las personas que requieren este servicio.