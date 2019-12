“Si una botella de cierto alcohol cuesta 500 o 600 pesos en el mercado legal, puedes encontrarlo en la esquina a 40 o 50 pesos, desde ese momento sabemos que esa bebida no es lo que dice que tiene; puede tener alcohol metílico (el que se usa en la medicina para desinfectar y que no es apto para el consumo) el cual no lo podemos metabolizar en el organismo y una sola copa puede ocasionar graves problemas en el sistema nervioso, en el hígado, en el riñón…”.