Miguel, 45 años

He perdido casa, familia y empleo, una y otra vez. Mi mujer me mandó al carajo porque perdí un buen trabajo por alcohólico. Cuando me abandonó mi mujer me fui a vivir a casa de mi mamá. Durante seis meses seguí medio trabajando y chupando de a madre hasta que terminé tomando en la calle. Un día estaba en un parque donde se juntaba el escuadrón (alcohólicos en situación de calle) y un tipo que me estaba invitando el alcohol me dijo que me fuera con él a buscar qué comer. Llegamos a una plaza en donde un pastor religioso regalaba comida y daba su prédica. Me impacto tanto lo que dijo que terminé llorando, me llegó; me dio su tarjeta y me dijo que me podía ayudar. Me fui a mi casa a dormir. En la mañana me lavé los dientes, quebré la última botella que me quedaba de alcohol y me fui a ver al cabrón ese.