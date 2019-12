“Yo no creo que hayan cambiado los patrones de comportamiento, me parece que se visibilizan más, siempre han estado así. Las mujeres muchas veces no tienen los recursos económicos para separarse y se aguantan o incluso se justifican, ‘es que es buen padre’, ‘sí me quiere, tal vez cambie’, porque por un lado tienen la carga completa de los hijos y ven difícil hacerle frente solas”, explicó la psicóloga Feggy Ostrosky a Infobae México.