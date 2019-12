De acuerdo con Alejandro Poiré, ex secretario de Gobernación en México de 2011 al 2012, seis de cada diez muertos en la “guerra” encabezada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa fueron responsabilidad del Cártel de Sinaloa. El 40% restante de las víctimas habrían sido, supuestamente, obra de Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, los hermanos Beltrán Leyva, etc.