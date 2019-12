“Yo trabajo en cinco escuelas diferentes, no tengo seguro social, pago impuestos desde el 92. Yo no he faltado a Secretaría de Hacienda pagando mis impuestos, yo me pregunto ¿oye Secretaría de Hacienda no me puedes ayudar tantito con un seguro popular?, porque era lo único que tenía, porque a pesar de trabajar toda mi vida, nunca he sido asalariada del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), entonces ya me quitaste lo único que tenía y lo que he pagado desde el 92. Desde que tengo yo 22 años que he pagado mis impuestos puntual, entonces en dónde está la ayuda (...) entonces estoy a la buena de Dios”, lamentó.