Como las autoridades no resguardaron la zona, recolectar la evidencia después fue complicado. Sin embargo, los testimonios recogidos de vecinos y testigos de lo sucedido indicaron que no fue un suicidio. Ellos dijeron haber visto cómo metían a Marichuy a la fuerza al departamento, y cómo la empujaron; ella no se lanzó por su propia voluntad. “La mataron por decir que no. Porque su profesor, alguien que tenía una jerarquía mayor y a quien ella le dio su confianza, no aceptó un no. Porque no fue lo que ella diga, tenía que ser lo que él quería hacer”, comentó Zamudio.