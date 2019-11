En una carta enviada al presidente López, Sicilia propuso acudir a una instancia extranjera para que México obtuviera apoyo, lo cual es algo en lo que propio Solalinde no ha estado de acuerdo: “Javier (Sicilia) propone esto como si México no pudiera valerse por sí mismo", respondió durante una entrevista en W Radio. "El paquete que nos dejaron es fuerte, ciertamente, pero México puede hacerlo (...) Tenemos que ver por nosotros mismos y unir fuerzas aquí y no pedir frías en el extranjero, eso no es mexicano, no es normal”.