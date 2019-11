Entre los testimonios que se han recabado está el de un padre que hasta esta madrugada se encontraba en la búsqueda de su hijo Evan Lucas Sánchez Piña, un pequeño de dos años y diez meses que vestía botas color miel, pantalón de mezclilla, chamarra azul: “sé que mi esposa está aquí (en el Hospital Madgalena de las Salinas), que ya la están atendiendo pero no sé nada de mi bebé, no me han querido dar informes”.