“Hay muchos casos documentados y otros que no porque las tripulaciones tienen miedo a denunciar esto también existen tierra lo vemos con cualquier asalto que se comete en la ciudad y en los barcos a sucedido con arma blanca y pistola”, explicó. Afirmó que no se tiene conocimiento de alguna muerte o fatalidad por este tipo de hechos. En los asaltos se llevan no sólo las pertenencias de las tripulaciones sino también sus salarios así como embarcaciones rápidas.