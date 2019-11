Sánchez Cordero confirmó también la entrega de dos visas humanitarias más: para el ex vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, y la ex ministra de salud del gabinete de Morales, Gabriela Montaño, que viajaron con el ex mandatario en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado por el gobierno mexicano.