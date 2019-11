“Me hizo preguntas subidas de tono: si le hice sexo oral, cómo eran sus pechos y al seguir preguntando noté que se excitaba y luego comenzó a masturbarse frente a mí. Me levanté porque me dio asco. Me sentí defraudado. Cuando le dije que eso no podía pasar él me dijo que no tenía que decir nada, porque yo lo había provocado con mi comportamiento. Yo me salí corriendo, me fui”, relató. Tres años después de ese hecho, Naasón Joaquín tomó el mando del culto.