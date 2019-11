Asimismo, cuestionó si no es tiempo de poner un alto a la situación de violencia: “Mientras te abrazo dolorosamente, no dejo de preguntarme (...) si después de tanta rabia acumulada, después de tanto decir ‘¡Ya basta!’, de tanto exigir ‘no mas sangre’, si no es ya tiempo de poner un alto a tanto dolor, a tanta muerte, a tanta humillación, a tanta mentira".