En respuesta a la solicitud, la dependencia informó que brindó el servicio a los dos ex presidentes de la República, funcionarios y ex funcionarios federales, senadores, diputados federales, gobernadores, coordinadores estatales, presidentes y ex presidentes municipales, candidatos a cargos de elección popular, así como a periodistas, deportistas, víctimas de secuestro y extorsión, activistas de derechos humanos y empresarios.