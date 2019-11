“Pero finalmente se filtró una conversación estrictamente jurídico constitucional que yo estaba teniendo con el fiscal y con el consejero jurídico del gobernador, era todo, era un argumento y un escenario o varios escenarios jurídicos y cuando yo dije la norma a la mejor pervive, es porque si no tiene naturaleza electoral, no podían promoverla los partidos, si no tenía naturaleza de violación de los derechos humanos, no podía promoverla la Comisión de los Derechos Humanos, ese era el debate. Yo no sabía que me estaban grabando y mucho menos que lo iban a subir a redes.